Zwischen Tüll und Tränen-Star: Uwe Herrmann ist an seltenem Hautkrebs erkrankt

Bei dem "Zwischen Tüll und Tränen"-Star Uwe Herrmann wurde ein seltenes und aggressives Merkelzellkarzinom entdeckt. Zeitweise stand sogar eine Amputation im Raum.
Uwe Herrmann (63) kennt man als den umtriebigen Brautmoden-Unternehmer aus Dresden, der in der VOX-Doku "Zwischen Tüll und Tränen" Bräute glücklich macht. Doch wie Herrmann jetzt öffentlich macht, erkrankte er an einem Merkelzellkarzinom - einer seltenen, hochaggressiven Form von Hautkrebs. Im Gespräch mit der "SuperIllu" äußert er sich ausführlich über die dramatischen Wochen, die hinter ihm liegen.