Zwischen Tradition und Vielfalt: Wandern, Wellness und Kulinarik in Oberstaufen

Tradition erleben, Vielfalt genießen: Oberstaufen lockt mit Wanderungen durch die Allgäuer Bergwelt, regionaler Küche aus Sennereien und Brennereien sowie Gastgebern, die Natur, Wellness und Erholung miteinander verbinden.
Wer Oberstaufen hört, denkt meist zuerst an die traditionsreiche Schrothkur. Doch die Marktgemeinde mit rund 7.900 Einwohnern im bayerischen Oberallgäu ist weit mehr als Deutschlands einziges anerkanntes Schroth-Heilbad. Zwischen Bergen, Almen, Handwerksbetrieben und einer hohen Dichte an Vier- und Fünf-Sterne-Hotels entdecken Besucher eine gelungene Mischung aus Natur, Genuss und Erholung.