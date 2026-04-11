Zwischen Techno und Antike: Aura-Festival bringt Electro nach Sizilien

Ein neues Techno-Festival auf Sizilien sprengt Grenzen des für viele Bekannten. Beim Aura-Festival gibt es Ruinen statt Rave-Keller. Kultur und Natur wird dank der ungewöhnlichen Kulisse zwischen alten Tempeln gleich mit dazu geboten.
Ein Drohnenflug über dorische Säulen, dazu moderne elektronische Klänge: Mit einem solchen minimalistischen Video stellt sich auf Instagram ein neues Festival vor, das Geschichte und Musik verbindet. Anfang Mai feiert das Aura-Festival, das auf eine ungewöhnliche Kulisse setzt, seine Premiere.