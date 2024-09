1 Der Vorfall ereignete sich in einem Regionalexpress von Ulm nach Stuttgart. (Symbolbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Ein bislang unbekannter Täter belästigt am Sonntagmittag in einem Zug zwischen Ulm und Stuttgart eine junge Frau. Diese sprüht dem Mann daraufhin Deo ins Gesicht.











Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Sonntagmittag in einem Zug zwischen Ulm und Stuttgart gekommen. Wie die Polizei berichtet, stieg der Unbekannte am Sonntag gegen 12.15 Uhr am Ulmer Hauptbahnhof in einen Regionalexpress ein und setzte sich neben eine 19-jährige Reisende.