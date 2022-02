7 Der Schneefall sorgte für querstehende Autos und Lkw. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

In der Nacht hat Schnee rund um den Albaufstieg auf der A8 zwischen Stuttgart und Ulm für Chaos gesorgt. Die Räumfahrzeuge sind weiter unterwegs.















Stuttgart - In der Nacht von Sonntag auf Montag hat heftiger Schneefall auf der A8 für Chaos gesorgt. Rund um den Albaufstieg zwischen Stuttgart und Ulm ging ab Mitternacht fast nichts mehr. „Die Fahrbahn ist extrem schlecht befahrbar. Es gibt derzeit immer noch Teilsperrungen, die Räumfahrzeuge sind schon die ganze Nacht unterwegs“, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen gegen 6 Uhr.

Die Lage wird nach derzeitigem Kenntnisstand wohl noch mindestens zwei Stunden angespannt bleiben, in der es weiter Sperrungen geben wird. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Weilheim an der Teck und Ulm in beiden Richtungen.

Die Polizei rät, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Weitere Informationen folgen.