Zwischen Stuttgart und München: Neuer A8-Albaufstieg soll ab Herbst 2027 gebaut werden

Die Vorbereitungen für die von vielen herbeigesehnte Beseitigung der Autobahn-Staufalle am A8-Albaufstieg zwischen Stuttgart und München sind gestartet. In einem ersten Schritt werden rund 15.000 Haushalte in Gemeinden rund um den Abschnitt schriftlich informiert, wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilte. Der Spatenstich sei nach einer zweijährigen Vorbereitungszeit für Herbst 2027 geplant. Die Bauarbeiten an der Schwäbischen Alb dürften sieben Jahre dauern.