Zwei türkische Hochzeitsgesellschaften haben am Wochenende auf der A 81 zwischen Stuttgart und Ludwigsburg andere Autofahrer behindert und ausgebremst. Die Polizei ermittelt zudem wegen eines illegalen Rennens.

Mehrere hundert Meter vor dem Engelbergtunnel hatte ein 27-Jähriger am Samstag gegen 14 Uhr aus dem ersten Korso heraus damit begonnen, über alle Fahrstreifen hinweg im Zick-Zack zu fahren. Kurz vor dem Tunnel bremste der Mann seinen Mercedes auf etwa 30 Kilometer in der Stunde herunter und führte dann die nachfolgenden Autos in der Fahrbahnmitte durch die rechte Röhre, die derzeit wegen einer Baustelle nur zwei Spuren hat. Nachdem die Hochzeitsgesellschaft die Autobahn an der Ausfahrt Leonberg-West verlassen hatte, wurde der Autokorso bei Grafenau (Kreis Böblingen) von der Polizei gestoppt und kontrolliert. Gegen den 27-Jährigen wird wegen Nötigung ermittelt.

Männer in Porsche und Mercedes fallen besonders negativ auf

Tags darauf kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Diesmal fuhr eine Festgesellschaft in die entgegengesetzte Richtung auf der A 81. Zeugen meldeten gegen 13 Uhr, dass die Teilnehmer zwischen Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd alle Spuren blockierten, weil sie teils nur in Schrittgeschwindigkeit unterwegs seien.

Der 27-jährige Fahrer eines Porsche Cayenne und ein 24-Jähriger in einem Mercedes AMG sollen zudem mehrmals stark abgebremst haben, um anschließend wieder stark zu beschleunigen. An der Ausfahrt Pleidelsheim verließen die Übermütigen die Autobahn, wieder hielt die Polizei den Autokorso an und überprüfte die Teilnehmer. Gegen die 24 und 27 Jahre alten Männer laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

In beiden Fällen bittet die Verkehrspolizeiinspektion in Ludwigsburg Autofahrer, die durch die Korsos behindert oder gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 68 69 0 zu melden.