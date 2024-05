Die Brücke bei der Ausfahrt Ludwigsburg-West wird nur mit Stützen vom Einsturz abgehalten, im Juli steht der Abriss in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) an. Bis September 2025 müssen sich die Autofahrer auf Umleitungen einstellen.

60 000 Fahrzeuge fahren täglich über die B 27-Brücke an der Ausfahrt zum Kornwestheimer Autokino und Wüstenrot. Seit 2022 muss die stark beschädigte Konstruktion schon mit Stützpfeilern abgesichert werden. Nun soll sie endlich abgerissen und neugebaut werden. Mit dem Start der Sommerferien Ende Juli sollen die Arbeiten beginnen, Ende September 2025 soll die neue Brücke fertig sein. Ulrich Höflacher vom Regierungspräsidium Stuttgart informierte im Kornwestheimer Ausschuss für Umwelt und Technik über das Projekt.

Die Brücke aus dem Jahr 1954 sei schon seit 2004 beschädigt. „Wir gehen davon aus, dass in den Hohlkörper des Bauwerks Wasser eingedrungen ist. Beim Gefrieren dieses Wassers entstehen Schäden an der Brücke“, sagte Höflacher. Man beobachte die Brücke genau und könnte sie schnell sperren, falls es zu einer Einsturzgefahr käme bis die Bauarbeiten beginnen, versicherte der Mann des Regierungspräsidiums Stuttgart.

Nur noch per Umweg ins Autokino

Die neue Brücke soll gut neun Meter breiter werden, um für einen möglichen Ausbau der Bundesstraße vorbereitet zu sein. „Der Ausbau müsste aber erst auf Bundesebene beschlossen werden“, sagte Höflacher. Vier Millionen Euro kostet das Projekt, das vom Regierungspräsidium durchgeführt wird. „Es wird zu jeder Bauphase mindestens eine Spur je Fahrtrichtung offen sein“, versicherte der Bauingenieur. Allerdings werde die Anschlussstelle Ludwigsburg-West mit Ausnahme der Einfahrt in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt. Wer künftig also das Autokino oder Wüstenrot erreichen will, muss entweder aus südlicher Richtung Kornwestheim über die Westrandstraße umfahren oder eben bis Ludwigsburg auf der Bundesstraße bleiben und von dort dann nördlich zu dem Gebiet hinfahren.

Die Umleitung ist auch deshalb so weiträumig, weil gerade die Große Pflugfelder Brücke in Kornwestheim abgerissen wird und gleichzeitig auch die Ludwigsburger Straße in der Stadt wegen Umbaus gesperrt ist.

Zeitpunkt wird kritisiert

Dass die Maßnahme auf der B 27 nun auch noch hinzukommt und für Umleitungsverkehr sorgt, brachte einige Stadträte auf. Eine „absolute Katastrophe“ nannte etwa Martin Ergenzinger (CDU) die Planung und Wolfgang Kuhn (Freie Wähler) nannte es „denkbar ungünstig“ eine weitere Baustelle zu starten. Dirk Maisenhölder, Leiter des Tiefbauamts in Kornwestheim erklärte, dass die Maßnahme natürlich mit der Stadt abgesprochen worden sei. Es sei eben nun notwendig die Brücke zu erneuern. „Natürlich ist Wüstenrot, ebenso wie der Betreiber des Autokinos, darüber informiert“, sagte Maisenhölder. Man geht nicht von sehr viel Verkehr über die Umleitung aus, weil diese Ausfahrt hauptsächlich von Wüstenrotmitarbeitern und eben Autokinobesuchern genutzt werde.

Thomas Ulmer (Grüne) regte an, so wie bei der Gumpenbachbrücke zu verfahren, als erst die neue Brücke nebenan fertig gebaut wurde, und dann in die Abrisslücke eingeschoben wurde. „Das geht leider nicht, weil die Grundstückseigentümer neben der besagten Brücke nicht einmal bereit waren uns Flächen für die Bauphase zur Verfügung zu stellen“, sagte Höflacher.

Schließlich erklärte der Großteil des Ausschusses, dass der Zeitpunkt zwar ungünstig sei, die Maßnahme an sich aber unstrittig notwendig. Auf die Frage, wie es mit anderen Brücken im Stadtgebiet aussehe, konnte Höflacher keine konkreten Daten liefern. Nur so viel, dass die Bauwerke in regelmäßigen Abständen größeren und kleineren Überprüfungen unterzogen werden. Zudem gebe der Bauhof regelmäßig Rückmeldungen. Wenn dabei eine Brücke in der Bewertung abfalle, bestehe Handlungsbedarf. Das sei aktuell nur bei jener B 27-Brücke der Fall, die nun auch angegangen werde.

Als kleines Schmankerl hatte der Mann vom Regierungspräsidium noch einen ersten Entwurf dabei, der eine verbesserte Einfahrtspur in Richtung Stuttgart zeigte. Man wolle diese künftig übersichtlicher gestalten. Aktuell ist es für Auffahrende schwer den Verkehr einzusehen. Eine Verschwenkung der Spur, die dann eher parallel zur Bundesstraße verlaufen könnte, sei das Ziel. „Das ist aber erst ein Thema nach Abschluss der aktuell anstehenden Arbeiten an der Brücke“, sagte Höflacher. In der weiteren Planung gehe es unter anderem zunächst um Ausgleichsflächen für den Eingriff in die aktuelle Vegetation.

