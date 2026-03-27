Zwischen Stuttgart und Karlsruhe: 22-Jährige im Zug sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

In einem Regionalexpress von Stuttgart in Richtung Karlsruhe ist eine 22-Jährige am späten Donnerstagabend sexuell belästigt worden. Die Bundespolizei bittet um Hinweise.
Eine 22 Jahre alte Frau ist am späten Donnerstagabend in einem Regionalexpress zwischen Stuttgart und Karlsruhe sexuell belästigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei setzte sich ein bislang unbekannter Mann gegen 23.30 Uhr, kurz nach Abfahrt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof, zu der jungen Frau und sprach sie an. Als sie nicht reagierte, soll der Mann sie gegen ihren Willen am Bein berührt haben.