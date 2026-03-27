Zwischen Stuttgart und Karlsruhe: 22-Jährige im Zug sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

In einem Regionalexpress von Stuttgart in Richtung Karlsruhe ist eine 22-Jährige am späten Donnerstagabend sexuell belästigt worden. Die Bundespolizei bittet um Hinweise.

Eine 22 Jahre alte Frau ist am späten Donnerstagabend in einem Regionalexpress zwischen Stuttgart und Karlsruhe sexuell belästigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei setzte sich ein bislang unbekannter Mann gegen 23.30 Uhr, kurz nach Abfahrt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof, zu der jungen Frau und sprach sie an. Als sie nicht reagierte, soll der Mann sie gegen ihren Willen am Bein berührt haben.

Die Frau und ihre Begleiterin hätten lautstark deutlich gemacht, dass sie in Ruhe gelassen werden wollen. Eine Zugbegleiterin wurde auf die Situation aufmerksam und brachte die beiden Frauen in ein Abteil der 1. Klasse.

Bundespolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise

Der Mann soll anschließend versucht haben, ebenfalls in das Abteil zu gelangen. Dies wurde durch die Zugbegleiterin verhindert. Beim Halt in Karlsruhe-Durlach verließ der Unbekannte den Zug.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden – unter der Telefonnummer 0711/55049-1020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de.