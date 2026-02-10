Zwischen Stuttgart und Crailsheim: Fahrgast attackiert Zugbegleiterin nach Kontrolle

Ein 21-Jähriger soll im Zug ohne Fahrschein unterwegs gewesen sein. Eine Zugbegleiterin kontrolliert den Mann – später wird er ihr gegenüber offenbar aggressiv.
Eine Zugbegleiterin ist von einem Reisenden in einem Zug angegriffen worden. Wie die Bundespolizei in Stuttgart mitteilte, hatte die 42-jährige Zugbegleiterin am Sonntag den Fahrschein eines 21 Jahre alten Mannes kontrolliert. Da der junge Mann offenbar keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, stellte die Bahnmitarbeiterin demnach eine sogenannte Fahrpreisnacherhebung aus.