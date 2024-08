Zwischen Steinenbronn und Echterdingen: Schwarzer Golf überholt in der Kurve

1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer, der am Sonntagabend bei Steinenbronn ein riskantes Überholmanöver hingelegt haben soll.











Das Polizeirevier Böblingen ermittelt gegen einen noch unbekannten Fahrer eines schwarzen Autos, der am Sonntag gegen 19.10 Uhr auf der Landesstraße 1208 zwischen Echterdingen und Steinenbronn überaus gefährlich überholt haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Unbekannte, der vermutlich einen VW Golf der 5. Baureihe lenkte, trotz Überholverbot in einer Kurve an einem anderen Fahrzeug vorbeigefahren sein. Ein 35-Jähriger, der am Steuer seines BMW entgegenkam, konnte nur durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß verhindern. Das Polizeirevier Böblingen, Telefon 0 70 31 / 13-25 00 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.