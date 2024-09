Zwischen Sommer und Herbst: Übergangs-Looks: Stylish bei jedem Wetter

Der Herbst naht, die Übergangszeit beginnt. Trotz der kühlen Morgen- und Abendstunden wird es zum Mittag hin warm, was die Outfit-Frage zu einer Herausforderung macht. Welche Kleidung eignet sich also bei diesem Wetter? Mit diesen Looks wappnen sich die Stars und Influencer für die wechselhaften Temperaturen.

Trenchcoat-Comeback und weite Schnitte

Sobald die ersten Blätter von den Bäumen fallen, holen Fashionistas ihre Trenchcoats wieder aus den Kleiderschränken hervor. Lily Collins kombinierte den treuen Herbstbegleiter für einen Spaziergang im Park mit zwei weiten Teilen. Das schwarze Shirt mit Aufdruck und der weiße Rock mit Spitzenborte schufen nicht nur einen gekonnten Stilbruch. Gleichzeitig kommen sie der Schauspielerin in dem Wetter gelegen. Sowohl mit als auch ohne Trenchcoat fangen sie genug Wind auf. So gerät der "Emily in Paris"-Star in der Sonne garantiert nicht ins Schwitzen.

Bereit für alle Wetterlagen

Richtig gestylt eignen sich auch Shorts für die Übergangszeit. Die Schweizer Fashion-Influencerin Gigi Schmitz zeigte auf Instagram mit einem Outfit in gedeckten Farben, wie es geht. Ihre schlammfarbene Jacke aus dickem Stoff hielt sie an dem bewölkten Tag in den Bergen warm. Mit ihrem Filzhut und den weißen Shorts war sie jedoch auch auf einen Wetterumschwung vorbereitet. Trotz der kurzen Hose war sie durch ihr Stricktop in Creme und die Stiefel mit hohem Schaft passend und stilsicher für den bedeckten Tag gekleidet.

Brauntöne läuten den Herbst ein

Derweil läutete die Lifestyle-Influencerin Kathleen Post mit ihrem Übergangs-Look die Herbstzeit ein. Als Basis wählte sie eine Boyfriend-Jeans, zu der sie eine trendige Anzugweste in Beige trug. Bei ihrem Schuhwerk entschied sie sich für schlichte Pumps mit dünnem Absatz in Weiß. Die dunkelbraune Lederjacke mit lockerem Schnitt machte das legere Outfit perfekt. Zusätzliche Wärme verlieh sie der Kombination durch ihren braunen Shopper. Mit einem Iced Coffee in der Hand und einer schmalen Sonnenbrille auf der Nase genoss sie das Grün des Parks.