Zwischen Sindelfingen und Böblingen: Neue Verbindung unter der A81 wird im Frühjahr geöffnet

Ab 2026 verändert sich die Verkehrsführung zwischen Sindelfingen und Böblingen grundlegend. Eine neue Verbindung unter der A81 soll eröffnet werden.

Im Sindelfinger Osten ändert sich die Verkehrsführung im Frühjahr 2026 an einer Stelle deutlich. Dann nämlich will die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) ihre neue Verbindung zwischen Sindelfingen und Böblingen eröffnen. Der genaue Termin stehe noch nicht fest, sagte Deges-Sprecherin Pia Verheyen auf Nachfrage. Aber die Arbeiten an der neuen Straße liefen nach dem Jahreswechsel auf Hochtouren weiter.

Autobahn 81: Ausbau bringt Vollanschluss für Böblingen-Ost Hintergrund ist die Erweiterung der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb auf sechs Spuren. Im Zuge dessen werden auch einige der Auf- und Abfahrten umgebaut. Das betrifft unter anderem die Anschlussstelle Böblingen-Ost, die noch bis kommenden Sommer von einem Halb- zu einem Vollanschluss aufgewertet wird. Dabei wird auch das Sindelfinger Gewerbegebiet an die Autobahn angeschlossen.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Tilsiter Straße. Die führte bisher von der Schwertstraße Richtung Süden, um den Parkplatz des Breuningerlands herum und zum neuen Turbokreisverkehr am Peter-Schaufler-Platz. Seit geraumer Zeit ist die Kurve neben der Autobahn 81 allerdings gesperrt. Und das bleibt auch so. „Die Kurve wird nicht wieder geöffnet“, sagt Verheyen.

Neue Tilsiter Straße verbindet Sindelfingen und Böblingen direkt

Das liegt daran, dass die Tilsiter Straße in Zukunft eine direkte Verbindung zwischen Sindelfingen und Böblingen unter der A 81 hindurch herstellen soll. Die dortige Unterführung ist bereits abgebrochen und erneuert worden – so wie es bei allen Brücken und Unterführungen entlang der 7,2 Kilometer langen Baustellenstrecke gemacht wird – sodass die breiteren Richtungsfahrbahnen darauf passen.

Für Autos, die aus Richtung Schauwerk kommen, ist auf der Tilsiter Straße jetzt schon kurz vor der Linkskurve auf Höhe des Breuningerland-Parkplatzes Schluss. „Diese Einfahrt bleibt auch erhalten“, sagt die Deges-Sprecherin. Aber die Tilsiter Straße wird an dieser Stelle zur Sackgasse. Vom Peter-Schaufler-Platz kann man allerdings seit der Wiedereröffnung der Unterführung in der Leibnizstraße auch wieder auf die Böblinger Seite der Autobahn gelangen.

Direkter Zugang zur A 81: Neue Verbindung ab Frühjahr 2026

Wer aus Richtung der Schwertstraße kommt, kann ab Frühjahr unter der A 81 hindurch die Kreisstraße (K1055) mit ihren beiden Kreisverkehren erreichen. Das ermöglicht einen direkteren Zugang vom Gewerbegebiet Sindelfingen-Ost hin zur Autobahnauffahrt Böblingen-Ost sowie zur Mineraltherme und zur Panzerkaserne.

Insgesamt ist im Böblinger und Sindelfinger Stadtgebiet auf der A-81-Baustelle im Jahr 2025 eine Menge passiert. Im Sommer wurde der Höhepunkt der Sperrungen erreicht. Zeitgleich wurden mehrere neuralgische Punkte von Baustellen blockiert. Es kam zu Staus und Frust bei Verkehrsteilnehmern. Zuletzt hatte es dagegen nur noch einige nächtliche Sperrungen auf und an der Autobahn gegeben, beispielsweise um den Verkehr im Bereich des Lärmschutztunnels auf die neue Fahrbahn umzulegen. Besagter 850 Meter langer Tunnel ist mittlerweile so weit, dass bald das erste Eingangsportal gebaut werden kann. 2027 sollen dann die ersten Autos hindurch rollen.

Bis zum Abschluss des Mammutprojekts Autobahnerweiterung werden aber noch Jahre vergehen. Aktuell wird mit dem Jahr 2028 gerechnet – eine Verzögerung von gut zwei Jahren. Neun Jahre wird es dann vom Beginn der ersten vorbereitenden Arbeiten bis zur Fertigstellung gedauert haben.