Zwischen Sindelfingen und Böblingen: Neue Verbindung unter der A81 wird im Frühjahr geöffnet

Ab 2026 verändert sich die Verkehrsführung zwischen Sindelfingen und Böblingen grundlegend. Eine neue Verbindung unter der A81 soll eröffnet werden.
Im Sindelfinger Osten ändert sich die Verkehrsführung im Frühjahr 2026 an einer Stelle deutlich. Dann nämlich will die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) ihre neue Verbindung zwischen Sindelfingen und Böblingen eröffnen. Der genaue Termin stehe noch nicht fest, sagte Deges-Sprecherin Pia Verheyen auf Nachfrage. Aber die Arbeiten an der neuen Straße liefen nach dem Jahreswechsel auf Hochtouren weiter.