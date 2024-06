Zwischen Schnelldorf und Crailsheim: A6 nach Unfall mit drei Lastwagen gesperrt

1 Die A6 musste nach dem Unfall gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Auf der A6 zwischen Schnelldorf und Crailsheim ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen, an dem drei Lkw beteiligt waren. Die Autobahn musste gesperrt werden.











Nach einem Unfall mit drei Lastwagen zwischen Schnelldorf (Kreis Ansbach) und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt worden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Schnelldorf ausgeleitet. Auch in Fahrtrichtung Nürnberg bleibt die A6 am Mittwoch voraussichtlich noch gesperrt, wie die Polizei mitteilte.