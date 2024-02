Zwischen Rutesheim und Ditzingen: Kreisstraße nach Unfall gesperrt

1 Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Nach einem Unfall zwischen Rutesheim und Heimerdingen muss die Straße für fast drei Stunden gesperrt werden.











Auf der Verbindungsstraße zwischen Ditzingen-Heimerdingen und Rutesheim hat sich am Freitagmittag gegen 11.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person schwer verletzt worden ist. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, zu denen auch ein Rettungshubschrauber gerufen werden musste, und der Bergungsarbeiten musste die Strecke in beide Richtungen bis in den Nachmittag hinein voll gesperrt werden. Gegen 14.40 Uhr wurde die Straße für den Verkehr wieder freigegeben.