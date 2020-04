1 Nicht einmal einen Monat hat es gedauert, bis der Poller – hier bei der Einweihung – zum ersten Mal zerstört worden ist. Foto: /Ines Rudel

Seine Aufgabe, illegalen Schleichverkehr zu verhindern, kann der neue Poller zwischen Esslingen-Rüdern und Uhlbach lange nicht erfüllen. Autofahrer sollten sich aber nicht zu früh freuen.

Esslingen - Der neu installierte, automatisch versenkbare Poller, der während der Vollsperrung der Geiselbachstraße in Esslingen den illegalen Schleichverkehr zwischen dem Esslinger Stadtteil Rüdern und Uhlbach verhindern soll, ist bei einen Unfall stark beschädigt worden. Am Mittwoch hatte zunächst ein Bus die Polleranlage passiert. Obwohl die Ampel danach rot zeigte, versuchte ein Autofahrer, der ebenfalls zur Durchfahrt berechtigt ist, Zeit zu sparen. Dabei übersah er, dass der Poller bereits wieder nach oben gefahren war. Bei der Kollision wurde die Sperre derart stark beschädigt, dass an eine Reparatur nicht zu denken ist. Weil es aktuell lange dauert, bis Ersatz geliefert werden kann, rechnet die Esslinger Stadtverwaltung damit, dass die Sperre erst in rund fünf Wochen wieder in Betrieb genommen werden kann.

Allerdings sollten sich Autofahrer nicht zu sehr darüber freuen. Das Ordnungsamt hat verstärkte Kontrollen zwischen Rüdern und Uhlbach angekündigt.