4 Die 21-jährige Audi-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen die VW-Fahrerin. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Am Freitagabend hat es auf der Kreisstraße einen heftigen Unfall gegeben. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Die Straße musste über Stunden voll gesperrt werden.















Zwei Erwachsene und zwei Kinder sind bei einem heftigen Unfall am Freitagabend auf der Kreisstraße 1692 zwischen Remseck und Ludwigsburg leicht und zum Teil auch schwer verletzt worden.

Eine 21-Jährige war gegen 18.40 Uhr mit ihrem Audi auf der Kreisstraße unterwegs, als eine 36-jährige VW-Fahrerin an der Einmündung der Kornwestheimer Straße die Vorfahrt des Audis missachtete und in die Kreisstraße einfuhr. Die Audi-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal in den VW der 36-Jährigen. Bei der Kollision wurden die Unfallverursacherin sowie deren beiden acht und elf Jahre alten Kinder leicht verletzt. Die Audi-Fahrerin wurde schwer verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Durch den Unfall entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen, beide mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der anschließenden Bergung und Reinigung wurde die Kreisstraße voll gesperrt und konnte erst gegen 23.15 Uhr wieder freigegeben werden.

Im Einsatz befanden sich Kräfte des Polizeireviers Kornwestheim sowie Fachkräfte des Verkehrsunfalldienstes der Verkehrspolizei Ludwigsburg. Die Feuerwehr Remseck unterstützte mit 25 Mann und der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen und einem Notarzt vor Ort.