Zwischen Remseck und Kornwestheim: Kleinwagen prallt auf Wohnmobil: ein Schwerverletzter

Unachtsamkeit dürfte der Grund dafür gewesen sein, warum es am Samstag zwischen Kornwestheim und Remseck zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten, einer Leichtverletzten und einem hohen Schaden gekommen ist. Wie die Polizei mitteilt, war eine 57-Jährige gegen 12.25 Uhr mit ihrem Wohnmobil, in dem auch ein acht Jahre altes Mädchen saß, auf der Landstraße von Remseck nach Kornwestheim unterwegs. Weil sie nach links in einen Nebenweg der Straße einbiegen wollte, bremste sie ab – was dem 42-jährigen Fahrer eines VW Polo offenbar entging. Er sei vermutlich ungebremst auf das Heck des Wohnmobils geprallt, so die Polizei. Der 42-Jährige wurde er schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Kind im Wohnmobil wurde leicht verletzt, es musste nicht ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren konnten nicht mehr fahren und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50 000 Euro. Weil die Straße kurze Zeit vollständig gesperrt werden musste, kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.