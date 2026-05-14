Zwischen Red Carpet und Fotoshooting: Heidi Klum zeigt in Cannes vollen Einsatz

Ein Muskelfaserriss hält Heidi Klum in Cannes nicht auf. Kurz nach ihrem großen Auftritt bei der Eröffnung der Internationalen Filmfestspiele steht sie bereits wieder vor der Kamera - und zeigt einmal mehr, warum sie für viele Frauen ein Vorbild ist.
Für Heidi Klum (52) jagt in Cannes ein Termin den nächsten: Nach ihrem glamourösen Auftritt bei der Eröffnung der 79. Internationalen Filmfestspiele am Dienstagabend stand für die 52-Jährige am Mittwoch bereits der nächste Programmpunkt an. Nach gerade einmal vier Stunden Schlaf ging es für das Supermodel direkt weiter zu einem Fotoshooting für L'Oréal Paris. Als Markenbotschafterin des Kosmetikkonzerns ist Klum derzeit an der Croisette im Einsatz. Bereits 2024 war sie - ebenfalls in Cannes - offiziell als neues Gesicht der Marke vorgestellt worden. Beim "Le Dîner Women of Worth" am Mittwochabend feierte sie anschließend an der Seite von Hollywood-Ikone Jane Fonda (88) und der chinesischen Schauspielerin Gong Li (60).