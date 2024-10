1 Ein Mann soll sich am Samstag in einem Metropolexpress nach Tübingen mit der Hand in seiner Hose immer wieder in die Nähe einer 18-Jährigen begeben haben. (Symbolbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

In einem Metropolexpress zwischen Plochingen und Tübingen belästigt ein Mann eine Frau am Samstagmorgen sexuell. Die Polizei sucht Zeugen.











Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am vergangenen Samstag in einem Zug zwischen Plochingen und Tübingen gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ereignete sich die Tat gegen 6 Uhr in dem Metropolexpress 18 zwischen den Bahnhöfen Plochingen und Tübingen.