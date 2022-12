1 Die beteiligten Autofahrer blieben unverletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Auf der B 10 bei Esslingen in Fahrtrichtung Stuttgart haben sich am Samstagnachmittag mehrere Auffahrunfälle in kurzer Zeit hintereinander ereignet.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 21-jähriger Autofahrer gegen 16.40 Uhr die rechte Fahrspur der Bundesstraße zwischen den Ausfahrten Oberesslingen und Zentrum, wobei er offenbar aufgrund Unachtsamkeit auf ein vorausfahrendes Auto eines 29-Jährigen auffuhr.

Wucht des Aufpralls führt zu weiteren Unfällen

Deshalb musste ein 43-Jähriger abbremsen, was zum leichten Aufprall des nachfolgenden Autos eines 21-Jährigen führte. Mutmaßlich aufgrund der Unfälle bremsten auf dem rechten Fahrstreifen weitere Autos stark ab. Ein bislang unbekannter Transporterfahrer konnte noch ausweichen, die nachfolgende 18-jährige Fahrerin fuhr auf den Wagen einer 29-Jährigen auf, der dadurch auf das Auto einer 19-Jährigen und dieses auf den Pkw eines 20-Jährigen geschoben wurde. Unmittelbar darauf fuhr ein 34-Jähriger auf das bereits stehende Auto der 18-Jährigen auf.

Der entstandene Schaden beträgt etwa 30.000 Euro

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 30.000 Euro. Insgesamt vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet den Fahrer des Transporters sowie Zeugen, sich unter 0711/3990-420 zu melden.