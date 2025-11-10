Zwischen Nussdorf und Eberdingen: Alkohol am Steuer? 26-Jähriger lässt VW nach Unfall am Straßenrand zurück

1 Eine Zeugin hatte den Unfallwagen entdeckt und diesen bei der Polizei gemeldet (Symbolbild). Foto: Imago/Wolfgang Maria Weber

Ein VW-Fahrer ist am frühen Sonntagmorgen zwischen Nussdorf und Eberdingen (Kreis Ludwigsburg) von der Straße abgekommen. Seinen Wagen ließ der Mann beschädigt am Unfallort zurück.











Ein 26-Jähriger ist zwischen Nussdorf und Eberdingen mit seinem Auto von der Straße abgekommen – welches er anschließend vor Ort zurückließ, während er selbst sich zu Fuß aus dem Staub machte. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am frühen Sonntagmorgen mit seinem VW auf der K1651 unterwegs, als er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überfuhr einen Leitpfosten sowie ein Gebüsch, drehte sich um 180 Grad und kam schlussendlich neben der Straße zum Stehen.