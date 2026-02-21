Vor 40 Jahren machte ein junger Link sich in "The Legend of Zelda" erstmals auf, den bösen Ganon zu bekämpfen und Prinzessin Zelda zu befreien. Was folgte, war ein Reihe innig geliebter Videospiele, die auch heute noch verzaubert.
Vor "langer, langer Zeit" drohte Ganon die Welt in Angst und Dunkelheit zu stürzen. Aber "es war nicht alles verloren". Ein junger Abenteurer namens Link machte sich auf, dem Bösewicht Einhalt zu gebieten und Zelda, die Prinzessin eines kleinen Königreichs im Lande Hyrule, zu befreien. So stand es einst in der Anleitung geschrieben, die in Deutschland dem güldenen Spielmodul beilag, auf dem sich "The Legend of Zelda" befand.