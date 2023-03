8 Beide beteiligten Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Am Dienstagvormittag wurde zwischen Neuhausen und Denkendorf (Kreis Esslingen) eine 42-Jährige Frau verletzt. Sie wollte auf der Landstraße einen Traktor überholen, als dieser plötzlich nach links auf einen Feldweg abbog.









Ein verunglückter Überholversuch hat am Dienstagvormittag zu einem Unfall auf der Landstraße zwischen Neuhausen und Denkendorf (Kreis Esslingen) geführt.

Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 42-Jährige gegen 11.40 Uhr auf ihrer Fahrt in ihrem Mercedes in Richtung Neuhausen kurz nach dem Erlachsee einen Traktor überholen. Genau in diesem Moment bog dessen 47-jähriger Fahrer jedoch nach links auf einen Feldweg ab. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen der Mercedes von der Straße geschleudert wurde und neben dem Feldweg liegen blieb.

Auch der Traktor wurde erheblich beschädigt. Die 42-Jährige wurde verletzt und musste vor Ort vom Notarzt versorgt werden, bevor der Rettungsdienst sie in eine Klinik brachte. Die Straße musste zunächst gesperrt werden, später ging es einspurig an der Unfallstelle vorbei. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 13 000 Euro.