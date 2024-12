Zwischen Netflix-Hit und Quoten-Flop: Höhen und Tiefen im Kaulitz-Jahr

Auch in diesem Jahr waren Tom und Bill Kaulitz omnipräsent: In TV-Shows, Streamingformaten und auf der Konzertbühne ging kein Weg an den Tokio-Hotel-Zwillingen vorbei. Nur Höhenflüge erlebten sie dabei allerdings nicht - denn auch der ein oder andere Flop war 2024 für sie dabei.

2024 gab es kaum einen Tag, an dem man nichts von Tom und Bill Kaulitz (35) hörte. Sei es mit ihrem Podcast, der eigenen Netflix-Reality-Doku, Auftritten im TV, bei Sommer-Festivals in Deutschland, auf USA- und Südamerika-Tour oder auf der Halloween-Party von Toms berühmter Frau Heidi Klum (51). Vieles, was die Zwillinge anpackten, gelang ihnen. Aber nicht alles...

"Die Superduper Show" wurde nach nur einer Folge abgesetzt

Denn wie im Vorjahr, als RTL ihre Musik-Gameshow "That's My Jam" wegen schwacher Quoten aus dem Free-TV in sein Streamingportal abschob, fand auch "Die Superduper Show" beim Publikum nur mauen Anklang. Nach der Auftaktfolge am 17. September nahm ProSieben die Sendung, in der die Brüder mit anderen Promis um Showideen buhlten, umgehend aus dem Programm. Lediglich rund 240.000 14- bis 49-Jährige schalteten am Dienstagabend ein. Ganz abgeschrieben hat der Sender das Format mit Moderatorin Katrin Bauerfeind (42) aber wohl noch nicht. Man werde die Show 2025 auf einem familienfreundlicheren Sendeplatz zeigen, hieß es.

Nur eine Woche nach der gar nicht superduper verlaufenen Premiere auf ProSieben folgte die nächste Schlappe für die Twins. Am 25. September gingen sie beim Deutschen Fernsehpreis in Köln leer aus. Als "Beste Unterhaltung Reality" wurde "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" (RTL) ausgezeichnet, sodass ihre Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" das Nachsehen hatte. 2023 hatten sie noch einen Fernsehpreis einheimsen können.

Mehr von "Kaulitz & Kaulitz"

Beim Publikum kam die Kaulitz-Doku hingegen so gut an, dass der Streamingriese ob des Mega-Hits schnell eine zweite Staffel verkündete. Auch im Halloween-Special von "LOL: Last One Laughing" (Prime Video) im Oktober konnten die Zwillinge als Team bis zum Schluss punkten und allen Lachattacken standhalten. Sie sicherten sich den Pokal und 50.000 Euro Preisgeld für die Organisation IFAW Internationaler Tierschutzfonds.

Auch privat lief es für Tom rund: Er konnte mit seiner Heidi Anfang August bereits den fünften Hochzeitstag feiern und bekam dazu von ihr eine dicke öffentliche Liebeserklärung. "Ich hätte mir keinen besseren wünschen können. Ich liebe Dich, Tom. Wir feiern unsere Liebe heute und jeden Tag", schrieb sie auf Instagram.

Bei Dauer-Single Bill scheint es auch 2024 komplizierter gewesen zu sein. Mit dem Reality-Star und Schlagersänger Marc Eggers (38) hat es wohl doch nicht geklappt, auch wenn Bill einen wichtigen Fernbeziehungstipp von seiner Schwägerin Heidi Klum erhalten hatte: einen gemeinsamen Kalender zu führen. Doch dann folgte Bill Marc plötzlich nicht mehr bei Insta- und enthüllte Mitte Dezember im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" auch noch, dass er im Flieger von Mexiko nach Peru zur nächsten Live-Show einen heißen Flirt mit einem neuen Traummann hatte.

Ein Deutscher habe zufällig neben ihm gesessen. Der Mann habe "wirklich hot" ausgesehen, sie hätten sechs Stunden durchgequatscht, getrunken und sich ihr Leben erzählt: "Es hat so geknistert." Er habe ihn auch direkt zum Konzert in Lima eingeladen. "Und jetzt denke ich natürlich sofort: Schicksal. Schicksalsbegegnung." Wer weiß, womöglich gibt es zum Jahresende das langersehnte private Happy End für Bill. Beruflich konnte der Tokio-Hotel-Frontmann 2024 sich immerhin noch einen großen Traum erfüllen. Er launchte im November sein erstes eigenes Parfum namens "Himmel".

Auch im nächsten Jahr sind sie präsent

2025 wird es für die Kaulitz-Zwillinge turbulent weitergehen. Mit Tokio Hotel gehen sie auf Europatour, bei der es ebenfalls wieder einige Termine in Deutschland gibt. Im März 2025 stehen Konzerte in Ludwigsburg, Hannover, Köln, Berlin, Leipzig und Hamburg an. Zudem soll die zweite Staffel ihres Netflix-Hits laufen. Und vielleicht wird "Die Superduper Show" ja im zweiten Anlauf auf einem anderen Sendeplatz doch noch zu einem weiteren Kaulitz-Kracher.