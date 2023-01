6 Bei dem Unfall kollidierten zwei Autos. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Auf der Umgehungsstraße zwischen Murr und Steinheim ist es am Montavormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.















Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagvormittag gegen 9 Uhr auf der Umgehungsstraße zwischen Murr und Steinheim gekommen. An der Kreuzung, an der die Murrer Straße auf die Umgehungsstraße trifft, kollidierten dabei zwei Autos.

Nach ersten Polizeiangaben handelte es sich um einen heftigen Auffahrunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst zwei Notärzte, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr. Die Umgehungsstraße war während der Unfallaufnahme und der Beseitigung des Trümmerfeldes gesperrt. Seit 11.20 Uhr ist sie für den Verkehr wieder freigegeben.