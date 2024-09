Stuttgarter uriniert in ICE-Bordbistro und beleidigt Einsatzkräfte

1 Nachdem der aus Stuttgart stammende Mann in ein ICE-Bordbistro uriniert haben soll, wird die Bundespolizei alarmiert (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Erst kann der 41-Jährige aus Stuttgart kein gültiges Zugticket vorzeigen, dann uriniert er ins Bordbistro. Daraufhin schreiten Einsatzkräfte der Bundespolizei ein.











Ein 41 Jahre alter Mann aus Stuttgart soll am vergangenen Donnerstag in ein ICE-Bordbistro uriniert und Beamte der Bundespolizei am Ulmer Hauptbahnhof beleidigt haben.