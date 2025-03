Zwischen Mannheim und Heidelberg: Regionalexpress verliert Tür während der Fahrt

Die Horrorvorstellung eines jeden Bahnfahrenden: Während der vollen Fahrt verliert ein Zug seine Tür - so geschehen bei Mannheim.

Ein Regionalexpress hat während der Fahrt zwischen Mannheim und Heidelberg eine Tür verloren. Es sei zu „einem Vorfall mit einem abgetrennten Türflügel“ auf Höhe der Haltestelle Mannheim Arena/Maimarkt gekommen, bestätigte eine Sprecherin des zuständigen Unternehmens SWEG. Durch den Störfall seien keine Menschen zu Schaden gekommen. Der Zug sei von Mannheim nach Heilbronn unterwegs gewesen. Zuvor hatte die „Rhein-Neckar-Zeitung“ berichtet.

Weitere Details zu dem Vorfall am Sonntag nannte das Unternehmen unter Verweis auf aktuelle Ermittlungen zunächst nicht. Die SWEG äußerte sich auch nicht zu einer möglichen Ursache für den Verlust der Tür.

Ursache noch unklar

Die Bundespolizei äußerte sich auf Anfrage zunächst ebenfalls nicht. Ein Video im Internet soll den Vorfall zeigen. Darauf sieht man den Blick aus einem fahrenden Zug. Statt einer Tür ist nur eine Türöffnung zu sehen. Es rauscht laut, draußen ziehen Güterzüge vorbei.

Laut „Rhein-Neckar-Zeitung“ hielt der Zug nach dem Vorfall am Bahnhof Mannheim-Seckenheim. 100 bis 150 Menschen hätten evakuiert werden müssen. Der Zug sei danach noch bis zum Hauptbahnhof in Heidelberg weitergefahren und dann in eine Werkstatt gebracht worden.