Zwischen Ludwigsburg und Bietigheim Unbekannter zerkratzt Fenster einer S-Bahn

Von bin 01. Februar 2018 - 15:03 Uhr

Das Fenster einer S-Bahn nach Bietigheim wurde von eunem Unbekannten zerkratzt. Foto: factum/Bach

Mit einem Teppichmesser ist ein junger Mann gegen das Fenster einer S-Bahn zwischen Ludwigsburg und Bietigheim vorgegangen. Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten und sucht Zeugen.

Ludwigsburg/Bietigheim - Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabendeine Fensterscheibe in der S-Bahn der Linie S4 auf der Fahrt von Ludwigsburg nach Bietigheim offenbar mit einem Teppichmesser zerkratzt. Ein Reisender beobachtete den Mann dabei und meldete es gegen 21.45 Uhr der Bundespolizei. Beim Endhalt in Bietigheim stieg der Unbekannte in einen Bus der Linie 554 in Richtung Untermberg.

Mehr zum Thema

Der Unbekannte ist zwischen 18 und 25 Jahre alt

Eine Fahndung durch eine Streife des Polizeireviers Bietigheim verlief ohne Erfolg. Der mutmaßliche Täter wird als 18 bis 25 Jahre alt, stämmig und mit kurzen braunen Haaren, die an der Seite abrasiert waren, beschrieben. Zur Tatzeit soll er mit einer blauen Jogginghose sowie einer dunklen Jacke mit brauner Kapuze bekleidet gewesen sein. Zudem trug er eine Einkaufstasche und Kopfhörer bei sich. Hinweise zum Vorfall oder dem Täter nimmt das Bundespolizeirevier Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 / 870350 entgegen.