Zwischen Kernen und Fellbach: Vorsicht Pendler: Landesstraße wird erneut voll gesperrt

Autofahrer und Pendler im Remstal müssen sich ab Mitte April erneut auf Einschränkungen einstellen: Wie die Gemeinde Kernen mitteilt, wird die Landesstraße L 1198 zwischen Rommelshausen und Fellbach vom 14. April bis zum 4. Mai voll gesperrt. Grund ist eine umfassende Straßensanierung im Auftrag des Landkreises. Die Gemeinde selbst betont, auf Terminierung und Durchführung der Maßnahme keinen Einfluss zu haben.

Bereits seit Ende März weisen Hinweisschilder entlang der Strecke auf die bevorstehende Sperrung hin. Das Ziel sei, Autofahrer frühzeitig für die geänderte Verkehrsführung zu sensibilisieren, so ein Sprecher der Kommune. Während der Bauzeit sollen an der Kreuzung Bühlstraße/Rommelshauser Straße zudem Anpassungen an der Ampelanlage vorgenommen werden. Die Maßnahme soll den Verkehrsfluss verbessern und Staus in den umliegenden Wohngebieten vorbeugen.

Einschränkungen im Nahverkehr: Buslinie 211 umgeleitet

Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen: Die Buslinie 211 wird während der Sperrung über die alte Bundesstraße und die Waiblinger Straße umgeleitet. Die Haltestelle „Fellbacher Straße“ entfällt für die Dauer der Maßnahme. Fahrgäste müssen auf die regulär bedienten Haltestellen „Unter den Arkaden“, „Seestraße“ und „Schafstraße“ ausweichen.

Die Gemeinde appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die ausgeschilderten Umleitungen zu beachten und insbesondere im Bereich der Baustellen besonders aufmerksam zu fahren. Eine detaillierte Übersicht der Umleitungen ist auf der Webseite der Gemeinde Kernen abrufbar.

Vollsperrung schon im vergangenen Jahr

Die Maßnahme reiht sich ein in ein weiteres größeres Bauprojekt entlang der L 1198: Erst im Herbst vergangenen Jahres war ein rund 1,3 Kilometer langer Abschnitt zwischen Rommelshausen und Weinstadt umfassend saniert worden. Damals musste die Strecke ebenfalls für fast zwei Wochen voll gesperrt werden, weil sich die Straße infolge von Leitungsarbeiten gesenkt hatte. Dabei wurden Risse, Spurrillen und Schadstellen beseitigt – ein Eingriff, der laut Landratsamt dringend notwendig war, um die Verkehrssicherheit langfristig zu gewährleisten.

Mit Blick auf die aktuelle Baumaßnahme bleibt abzuwarten, ob die Sanierung diesmal zügiger voranschreitet. Für Pendler zwischen dem Remstal und der Region Stuttgart bedeutet die Sperrung jedenfalls erneut Geduld – und ein Umdenken bei der täglichen Routenplanung.