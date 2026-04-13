Das Coachella Festival hat seine Pforten geöffnet und wie jedes Jahr sorgen zahlreiche Stars auf und abseits der Bühne für Aufsehen. Einige taten das zum Auftakt auf positive, andere auf eher negative Art und Weise.
Weltstars so weit das Auge reicht - und zwar sowohl auf als auch abseits der Bühne: Alle Jahre wieder sorgt das Coachella Musikfestival im US-Bundesstaat Kalifornien für Aufsehen. Seit dem 10. April werfen sich auch jetzt wieder Berühmtheiten in ausgefallene Outfits und mischen sich unters Volk, oder sorgen als Music-Act für Ekstase. Doch in beiden Fällen gelang das einigen Stars wesentlich besser als anderen.