Das Coachella Festival hat seine Pforten geöffnet und wie jedes Jahr sorgen zahlreiche Stars auf und abseits der Bühne für Aufsehen. Einige taten das zum Auftakt auf positive, andere auf eher negative Art und Weise.

Weltstars so weit das Auge reicht - und zwar sowohl auf als auch abseits der Bühne: Alle Jahre wieder sorgt das Coachella Musikfestival im US-Bundesstaat Kalifornien für Aufsehen. Seit dem 10. April werfen sich auch jetzt wieder Berühmtheiten in ausgefallene Outfits und mischen sich unters Volk, oder sorgen als Music-Act für Ekstase. Doch in beiden Fällen gelang das einigen Stars wesentlich besser als anderen.

Musikalische Überraschungen Zu einem der musikalischen Highlights des Eröffnungswochenendes zählte etwa der ehemalige White-Stripes-Sänger Jack White (50). Im Netz finden sich reichlich lobende Worte für den Star, der sich in seinem 45-minütigen Set kaum Pausen gönnte und einen Hit nach dem anderen anstimmte. Dabei befand sich der Rocker vor rund zwei Wochen noch gar nicht im Line-up des Festivals und sprang kurzfristig mit auf.

K-Pop-Fans kamen derweil dank Katseye auf ihre musikalischen Kosten. Der Moment, der für frenetischen Jubel sorgte: Gemeinsam mit den "KPop Demon Hunters"-Sängerinnen Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami performte die Band deren Welthit "Golden", der einen Monat zuvor noch einen Oscar gewonnen hatte.

Eine weitere musikalische Überraschung steuerte Jennifer Lopez (56) bei. Beim zweiten Festivaltag in Indio tauchte die 56-Jährige als Spezialgast beim Set des französischen DJ-Veteranen David Guetta (58) auf und lieferte ihren ersten Auftritt überhaupt bei dem legendären Festival. Lopez nutzte den Auftritt für die Live-Performance ihres neuen Songs "Save Me Tonight", den sie gemeinsam mit Guetta produziert hat und der erst vergangenen Monat veröffentlicht wurde. Auf der Bühne zeigte sie sich in einem hautengen Bodysuit, dessen tiefer Ausschnitt die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zog.

Sabrina Carpenter - Top und/oder Flop?

Auch Sabrina Carpenter (26) hatte sich für ihre Headliner-Bühnenshow zum Auftakt des Festivals so einiges einfallen lassen. Ein extra vorproduzierter Kurzfilm mit "Landman"-Schauspieler Sam Elliott (81) war zu sehen, zahlreiche Hintergrundtänzer wirbelten über die Stage. Bei ihrem Song "Tears" sang Carpenter zunächst in einem offenen Oldtimer, ehe sie sich auf einem der Sitze in die Luft erhob und in eine Wasserfontäne gehüllt wurde. Sogar eine eigens geplante "Strompanne" hatte der Star - die dann Hollywood-Komiker Will Ferrell (58) als kauziger Bühnentechniker behob.

Nur Begeisterung löste Carpenter aber nicht mit ihrem Set aus. Im Gegenteil, nach der Show musste sie sich sogar für einen unglücklichen Moment entschuldigen. An einer Stelle ihres Auftritts hatte eine Person im Publikum zu traditionell arabischen Jubelrufen, die sogenannte Zaghrouta, angesetzt. Doch die kannte Carpenter offenbar nicht und sagte Berichten zufolge verdutzt: "Ich glaube, ich habe jemanden Jodeln gehört. Ich mag das nicht."

Die Richtigstellung folgte kurze Zeit später auf der Social-Media-Plattform X, wo der Star schrieb: "Meine Reaktion war pure Verwirrung, Sarkasmus und nicht böse gemeint. Das hätte ich besser handhaben können! Jetzt weiß ich, was ein Zaghrouta ist! Ich freue mich ab sofort über jeden Jubel und jedes Jodeln."

Justin Bieber mit Null-Bock-Auftritt?

Im krassen Gegensatz zu Sabrina Carpenters Auftritt als Headliner stand der von Justin Bieber (32). Der Musiker verzichtete am folgenden Tag komplett auf eine aufwändige Bühnenshow und stieß so offenbar einigen Fans vor den Kopf. Von denen hatten Berichten zufolge immerhin einige bis zu zehn Stunden an den Barrikaden gewartet, um ihrem Idol so nah wie möglich sein zu können.

Statt einer epochalen Headliner-Show bekamen die "Beliebers" jedoch ein überraschend intimes Konzert geboten, bei dem er mit einigen wenigen Ausnahmen alleine auf der Bühne stand und Balladen sang. Besonders kontrovers wurde eine Stelle des Sets aufgefasst, an dem Bieber sich an einen Laptop setzte und auf YouTube nach seiner alten Musik suchte.

Für den emotionalsten Moment sorgten folgerichtig zwei Menschen im Publikum des Bieber-Auftritts. Katy Perry (41) und ihr Freund, der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau (54), schmissen sich ohne große Security mitten ins Geschehen und kuschelten innig miteinander, als gerade der Song "Baby" gespielt wurde.

Die üblichen Outfitpannen

Sehen und gesehen werden - das ist eines der größten Ziele beim Coachella Festival. Doch einige Stars übertrieben es auch in diesem Jahr wieder mit ihren ausgefallenen Outfits. Etwa Heidi Klum (52), die im Verlauf des Wochenendes in verschiedene Looks schlüpfte und dabei auch mehrere Perücken, Oversize-Brillen und weitere Accessoires zum Einsatz brachte. Nicht viel Anklang fand ihr Body mit Gurten und Cut-outs, über den sie eine vorne offen gelassene Hose gezogen hatte.

Noch schlechter kam das Outfit von Coachella-Dauergast Paris Hilton (45) an. Sie erschien in einem grellen rot-pinken Ensemble, das mit Pailletten, Schleifen und Federn verziert war. Sie selbst hatte den Look als "Cowgirl Barbie" angepriesen - die Begeisterung darüber hielt sich aber sehr in Grenzen.