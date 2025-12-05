Fast zweieinhalb Jahre war Bartek von den Orsons ein fester Bestandteil von Stadtkind. Jetzt verabschiedet er sich – natürlich mit einem Blick zurück.
Also gut, wir nähern uns dem Jahresende und das bedeutet natürlich auch: Umbruch, Neuausrichtung, Abschluss. Deshalb teile ich euch mit einem lachenden und einem weinenden Auge mit: Dies ist meine letzte Kolumne hier. Vielen Dank für die letzten zwei Jahre, in denen mir das Schreiben der Kolumne nicht nur zu neuen Sichtweisen und Blickwinkeln auf die Stadt Stuttgart verhalf, sondern mir auch manche Erkenntnisse über mich selbst lieferte.