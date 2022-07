1 Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

Ein 32-Jähriger war am Montagabend mit der Bahn zwischen Stuttgart und Konstanz unterwegs, als zwischen Herrenberg und Bondorf (Kreis Böblingen) vier Tatverdächtige von ihm verlangten, seine Sonnenbrille herauszugeben.

Wie die Polizei mitteilt, forderte der 32-Jährige die Brille kurz darauf wieder zurück. Die Täter setzten ihn jedoch erneut mit Bedrohungen unter Druck. Das Opfer verließ am Bahnhof in Bondorf den ICE, um sich zur nächstgelegenen Polizeidienststelle zu begeben. Dabei bemerkte der Mann, dass die Täter zudem seinen Geldbeutel entwendet hatten. Die vier Tatverdächtigen im Alter von 26 bis 34 Jahren wurden kurz darauf von Einsatzkräften in Oberndorf am Neckar vorläufig festgenommen. Hierbei wurde sowohl die Sonnenbrille als auch der Geldbeutel des 32-Jährigen aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Tatverdächtigen auf freien Fuß entlassen. Sie müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung rechnen. red