Zwischen Hamburg und Österreich: Schauspieler Sebastian Ströbel: Pendelstress für Die Bergretter

1 Sebastian Ströbel spielt seit 2014 in der Serie "Die Bergretter" mit. Dafür pendelt er zwischen Hamburg und Österreich. Foto: imago/Future Image / Hein Hartmann

Er arbeitet in Österreich, aber seine Familie lebt in Hamburg: "Die Bergretter"-Star Sebastian Ströbel ist es gewohnt, fast jede Woche 1.000 Kilometer hin und her zu reisen. Ein Kraftakt, der ihm manchmal "auf die Socken" geht, den er aber dennoch gerne auf sich nimmt.











Rund 1.000 Kilometer pendeln - und das jede Woche? Für Schauspieler Sebastian Ströbel (47) gehört das seit Jahren zum Alltag. Denn er reist zwischen den Dreharbeiten für die ZDF-Serie "Die Bergretter" in Österreich und seiner Familie in Hamburg hin und her. Das gehe ihm manchmal "schon ganz schön auf die Socken", gesteht er in der Sendung "Gala" (30. November, 17:45 Uhr, RTL).