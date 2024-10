Unbekannte legen Steine auf Schienen – Schaden an Zügen und Gleisen

1 Die Bahngleise zwischen Gingen an der Fils und Süßen waren in beiden Fahrtrichtungen betroffen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcus Brandt

Die unbekannten Täter legen zwischen Gingen an der Fils und Süßen mehrere Schottersteine auf die Gleise. Wenig später fahren zwei Züge darüber. Nun ermittelt die Bundespolizei Stuttgart.











Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Donnerstag mehrere Steine auf Bahngleise zwischen Gingen an der Fils und Süßen gelegt und einen größeren Sachschaden an Gleisen und Zügen verursacht.