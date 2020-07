5 Der Unfall ereignete sich auf der K1075 im Kreis Böblingen. Foto: SDMG/ Dettenmeyer

Bei einem schweren Unfall auf der K1075 zwischen Deckenpfronn und Gärtringen sind fünf Menschen verletzt worden, zwei der Unfallopfer schweben in Lebensgefahr.

Deckenpfronn/Gärtringen - Bei einem schweren Unfall auf der Kreisstraße 1075 zwischen Gärtringen und Deckenpfronn (Kreis Böblingen) sind am Donnerstag fünf Menschen verletzt worden. Zwei der Unfallopfer – eine Frau und ein Kind – wurden lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war ein Autofahrer kurz nach 9 Uhr auf der K1075 von Gärtringen in Richtung Deckenpfronn unterwegs und wollte nach links in einen Waldweg abbiegen. Dabei übersah er wohl ein entgegenkommendes Auto, in dem neben dem Fahrer auch zwei Kinder im Alter von sieben und drei Jahren saßen.

Es kam zur Kollision, bei der das sieben Jahre alte Kind sowie die Beifahrerin im Auto des Unfallverursachers lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurden. Der Unfallfahrer sowie der Fahrer des anderen Autos und das drei Jahre alte Kind wurden ebenfalls verletzt. Die Kreisstraße 1075 musste zur Unfallaufnahme und Bergung bis circa 12.25 Uhr voll gesperrt werden.