Bald ist es soweit: Über die Kreisstraße zwischen Flacht und die Landesstraße 1134 in Richtung Mönsheim wird demnächst, nach gut einjähriger Bauzeit, wieder der Verkehr rollen. Am 27. Januar wollen die beiden Landräte Roland Bernhard (Landkreis Böblingen) und Bastian Rosenau (Enzkreis) das zwei Kilometer lange Teilstück bis zur Südzufahrt zur Firma Porsche in Weissach-Flacht für den Verkehr wieder offiziell freigeben. Dann ist die kurvige und hügelige Strecke, die zum großen Teil im Enzkreis liegt, statt fünf Meter nun sieben Meter breit. Dazu kommen 1,5 Meter breite Bankette auf beiden Seiten.