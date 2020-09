1 Der Kappelbergtunnel wird wegen Reparaturarbeiten eine Nacht gesperrt. Foto: Gottfried Stoppel

Achtung in der kommenden Mittwochnacht: die B 14 ist in Fahrtrichtung Waiblingen im Bereich des Kappelbergtunnels wegen Reparaturarbeiten nicht passierbar.

Fellbach - Weil zwei defekte Ventilatoren ausgetauscht werden müssen, wird der Fellbacher Kappelbergtunnel in dieser Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Richtung Waiblingen im Rems-Murr-Kreis voll gesperrt. Darauf weist das Waiblinger Landratsamt hin.

Die Sperrung auf der B 14 beginnt am Mittwoch, 9. September, um 23 Uhr und endet am Donnerstag, 10. September, um 5 Uhr, so die Behörde. Der Verkehr soll in der Zeit an der Anschlussstelle Benzstraße ausgeleitet werden. Die Umleitungsstrecke wird laut dem Landratsamt ausgeschildert und führt über die alte B 14 durch Bad Cannstatt und Fellbach.