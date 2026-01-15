Die einen sehen Wikipedia als unerschöpfliche Sammlung menschlichen Wissens, die anderen warnen davor, vermeintliche Informationen nicht ungefragt für bare Münze zu nehmen. Am Donnerstag feiert die Online-Enzyklopädie ihren 25. Geburtstag.
Wer hat heute noch klassische Enzyklopädien im Bücherregal stehen? Schon vor Jahren hat das Internet mit Online-Enzyklopädien wie der beliebten Wikipedia die gedruckten Nachschlagewerke abgelöst. Diese feiert am heutigen 15. Januar 2026 ihren mittlerweile 25. Geburtstag - und bleibt umstritten.