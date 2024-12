1 Die Feuerwehr hat das Öl auf dem Neckar eingedämmt (Symbolbild) Foto: dpa/Pia Bayer

Tausende Liter Öl bilden einen Film auf der Wasseroberfläche des Neckars. Die Feuerwehr versucht, Schlimmeres zu verhindern.











Ein Ölfilm breitet sich auf dem Neckar von Esslingen bis nach Stuttgart aus. Das meldete die Polizei am Samstagabend. Demnach sei die Verschmutzung bereits am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr entdeckt worden, hieß es. Auch die Kanäle in der Esslinger Innenstadt sind laut Polizei betroffen.