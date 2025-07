Zwischen Emmendingen und Freiburg: Sperrung der Rheintalbahn beendet

1 Auf der Rheintalbahn kommt es am Morgen aufgrund eines Notarzteinsatzes zu Einschränkungen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Steinsiek.ch/Grant Hubbs

Auf der vielbefahrenen Verbindungslinie in Baden-Württemberg gibt es am Morgen Einschränkungen. Die Bahn richtet einen Ersatzverkehr ein. Wie kommen Reisende an ihr Ziel?











Auf der Strecke der Rheintalbahn hat es am Morgen Beeinträchtigungen gegeben. Wegen eines Notarzteinsatzes am Bahnhof in Denzlingen (Kreis Emmendingen) war die Strecke in beide Richtungen zwischen Emmendingen und Freiburg zeitweise gesperrt, wie ein Bahnsprecher sagte. Mittlerweile wurde die Sperrung demnach wieder aufgehoben, Regional- und Fernverkehr liefen am frühen Vormittag an.