Unfall sorgt für Sperrung der A81 in Richtung Stuttgart

Am Dienstagnachmittag ereignet sich ein schwerer Unfall auf der A81 zwischen Ehningen und Böblingen-Hulb. Die Autobahn ist in Richtung Stuttgart gesperrt.

Stuttgart - Ein Unfall sorgt derzeit für eine Sperrung der A81 in Richtung Stuttgart. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß zwischen Ehningen und Böblingen-Hulb (Kreis Böblingen). Die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte sind vor Ort, darüber hinaus sind zwei Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet. Offenbar sind zwei Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Wie lange die Sperrung der Autobahn andauert, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesehen werden. Zum genauen Unfallhergang, dem Zustand der am Zusammenstoß beteiligten Fahrer und der Schadenshöhe will die Polizei im Verlauf des Nachmittags informieren.

Autofahrern wird geraten, die Strecke zu meiden und in Fahrtrichtung Stuttgart nach alternativen Routen zu suchen. Weitere Informationen sind für den weiteren Verlauf des Nachmittags angekündigt.