Während die Fans auf den Eberhoferkrimi "Steckerlfischfiasko" warten, steht am Montag erstmal der nächste TV-Krimi mit Sebastian Bezzel auf dem Programm. In "Danowski: Neunauge" spielt er den "lauten, erfolgreichen und eitlen" Fallanalytiker Martin Gaitner. Alternativ ist er im BR zu sehen.
Sebastian Bezzel (54) zählt seit Jahren zu den prägenden Gesichtern im deutschen Film und Fernsehen, ob als lakonischer Dorfpolizist, ernster Krimi-Ermittler oder neugieriger Dokumentationsreisender - der bayerische Schauspieler bewegt sich zwischen den Genres.