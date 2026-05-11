Während die Fans auf den Eberhoferkrimi "Steckerlfischfiasko" warten, steht am Montag erstmal der nächste TV-Krimi mit Sebastian Bezzel auf dem Programm. In "Danowski: Neunauge" spielt er den "lauten, erfolgreichen und eitlen" Fallanalytiker Martin Gaitner. Alternativ ist er im BR zu sehen.

Sebastian Bezzel (54) zählt seit Jahren zu den prägenden Gesichtern im deutschen Film und Fernsehen, ob als lakonischer Dorfpolizist, ernster Krimi-Ermittler oder neugieriger Dokumentationsreisender - der bayerische Schauspieler bewegt sich zwischen den Genres.

Fallanalytiker Martin Gaitner in "Danowski - Neunauge" Im neuen TV-Krimi "Danowski - Neunauge" (11. Mai, 20:15 Uhr, ZDF) zeigt Bezzel als Fallanalytiker Martin Gaitner wieder eine andere Facette seines Könnens: "Ich glaube, Gaitner ist ein Mann, der sich überall zurechtfindet. Er ist laut, erfolgreich, eitel - aber durchaus auch humorvoll, zu Empathie fähig und zielorientiert unterwegs. Und er kann ganz gut mit Menschen. Den Fall findet er ziemlich spannend", beschreibt Bezzel seine Rolle, die ihm "sehr viel Spaß" gemacht habe.

Der Film basiert auf der erfolgreichen Romanreihe von Till Raether und führt in die norddeutsche Krimiwelt des Hamburger Kommissars Adam Danowski - verkörpert von Milan Peschel (58). Nach einer Serie spektakulärer Leichenfunde - in Schulkellern werden mumifizierte Tote entdeckt - zieht der überforderte Polizei Adam Danowski Deutschlands bekanntesten Fallanalytiker Martin Gaitner hinzu, dessen Theorie eines traumatisierten Einzeltäters Kommissar Danowski jedoch anzweifelt...

Kommissar Kai Perlmann und Dorfpolizist Eberhofer

Krimierfahrung sammelte der gebürtige Garmisch-Partenkirchener und Wahl-Hamburger Bezzel bereits über viele Jahre hinweg im Konstanzer "Tatort". Von 2004 bis 2016 gehörte er als Kai Perlmann zum festen Team rund um Eva Mattes (71) als Kommissarin Klara Blum.

Ein Millionenpublikum kennt ihn heute vor allem als Franz Eberhofer aus den erfolgreichen Verfilmungen der Eberhoferkrimis von Rita Falk. Die Krimikomödienreihe, die 2013 mit "Dampfnudelblues" startete, überzeugt mit ihrer Mischung aus bayerischem Humor, Provinzchaos und skurrilen Figuren, darunter neben Eberhofer auch sein stets äußerst bemühter Ermittlerkollege, Privatdetektiv Rudi Birkenberger (Simon Schwarz, 55). Der zehnte Teil, "Steckerlfischfiasko", steht in den Startlöchern und dürfte den Kinoerfolg der Reihe ab 13. August fortsetzen.

Dokureihe "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger"

Und weil man sich an Bezzel und Schwarz nicht sattsehen kann, sind die beiden seit 2019 auch abseits der Krimis zusammen in der Doku-Reihe "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger" (BR) unterwegs. Derzeit laufen neue Folgen, die auch in der Mediathek zu sehen sind, immer montags ab 20:15 Uhr im Bayerischen Rundfunk. Nach der Auftaktfolge "Im Münchner Hofbräuhaus" steht am heutigen Montag die Ausgabe "Bei der Bergwacht Grainau" an. Weiter geht es am 18. Mai mit "Auf dem Autohof Geiselwind" und am 25. Mai mit der Folge "Auf Schloss Elmau".

"Danowski - Neunauge" wirkt deshalb wie mehr als nur ein weiterer TV-Krimi. Der Film steht exemplarisch für einen Schauspieler, der sich nicht auf Bekanntes verlässt, sondern gezielt nach neuen Nuancen sucht.