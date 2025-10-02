Zwischen Ditzingen und Weilimdorf: Wochenlang Behinderungen – Sperrungen auf der B 295

Umleitungen und Einschränkungen: Die B 295 bekommt im Oktober neuen Asphalt. Dafür wird die Bundesstraße zwischen Ditzingen und Weilimdorf abschnittsweise gesperrt.

Wer in den nächsten Wochen zwischen Ditzingen und Weilimdorf fährt, muss sich auf Sperrungen, Umleitungen und Einschränkungen einstellen: Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) erneuert von 2. Oktober an bis voraussichtlich 31. Oktober den Fahrbahnbelag auf der B 295 zwischen der Weilimdorfer Straße und der Gerlinger Straße. Die Bauarbeiten erfolgen in Abschnitten, die Bundesstraße wird abschnittsweise gesperrt sein, teilt die Behörde mit. Betroffen ist auch, wer die Autobahn ansteuert.

Die Erneuerung des Straßenbelags beginnt an diesem Donnerstag um 20 Uhr mit dem ersten Bauabschnitt, der am Montag, 6. Oktober, erledigt sein soll. Er erstreckt sich von der Kreuzung Bundesstraße, Flachter Straße und Gerlinger Straße bis zur Weissacher Straße auf der südlichen Seite der Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Zu dieser Zeit kann laut dem RP der Verkehr auf der nördlichen Seite der B 295 in Richtung Ditzingen in beiden Richtungen fließen.

Auch die A 81 bekommt teilweise neuen Asphalt

Von Montag, 6. Oktober, wird bis Montag, 20. Oktober, am Bauabschnitt 1.1 gearbeitet. Er umfasst den Bereich der südlichen Seite der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart von der Kreuzung B 295/Weissacher Straße bis zum Kreuzungsbereich B 295/Herdweg/Weilimdorfer Straße und Siemensstraße. Der Verkehr wird auf der nördlichen Seite der Bundesstraße in Richtung Ditzingen in beiden Fahrtrichtungen fließen können. Auch die Einfahrt von der Bundesstraße aus Fahrtrichtung Stuttgart kommend in die Zeissstraße wird von Montag, 6. Oktober, bis Freitag, 10. Oktober, 18 Uhr, und von Montag, 13. Oktober, bis Freitag, 31. Oktober, möglich sein. Ebenso wird die Ausfahrt aus der Zeissstraße offen sein – außer von Freitag, 10. Oktober, 18 Uhr, bis Montag, 13. Oktober.

Die Auffahrten der A 81 indes werden von Montag, 6. Oktober, bis Montag, 20. Oktober, gesperrt sein. Sie erhalten ebenfalls frischen Asphalt. Am Wochenende Samstag, 18. Oktober, und Sonntag, 19. Oktober, erfolgen zudem Arbeiten auf der Autobahn. Die Spuren werden dann teilweise gesperrt oder verengt sein.

Im zweiten Bauabschnitt sind die Auffahrten zur A 81 wieder frei

Sobald der Bauabschnitt 1.1 fertig ist, geht es mit einem zweiten Bauabschnitt weiter. Voraussichtlich von Montag, 20. Oktober, bis einschließlich Freitag, 31. Oktober, finden Arbeiten auf der nördlichen Seite der B 295 in Richtung Ditzingen statt – von der Kreuzung B 295/Herdweg/Weilimdorfer Straße und Siemensstraße bis zur Kreuzung B 295/Flachter Straße/Gerlinger Straße. Der Verkehr fließt währenddessen auf der südlichen Seite der Bundesstraße (in Fahrtrichtung Stuttgart) in beide Richtungen. Die Auffahrten zur A 81 sind dann wieder frei. Von der A 81 auf die B 295 in Richtung Ditzingen einzubiegen, wird aber nicht möglich sein, lediglich in Richtung Stuttgart.