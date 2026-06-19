Zwischen den Zeilen abtauchen: 7 Buchempfehlungen fürs Freibad, die man so schnell nicht vergisst

Der Sommer hat seine eigenen Rituale: schmelzendes Eis, flirrende Hitze, Abende unter freiem Himmel und Stunden am Wasser. Wer Glück hat, findet zudem Zeit für ein selten gewordenes Vergnügen: Ein Buch an einem Stück zu lesen. Mit der Sonne im Gesicht und den Füßen im Wasser. Für genau solche Tage haben wir sieben Bücher zusammengestellt: mal melancholisch, mal lebendig, immer lesenswert.

Weißer Sommer Foto: Rowohlt Verlag Der Sommer ist für Alma immer orange gewesen: „Summend und satt, warmes Leder und Pfirsichhaut, die von Zähnen durchbrochen wird, Sonne, die durch Augenlider dringt.“ Doch dieser Sommer ist anders. Welche Farbe hat er? Auf der Suche nach Antworten verbringen Alma und Théo noch einen Sommer in dem Haus von Almas Eltern in Frankreich und verlassen es erst, wenn sie Gewissheit haben: festhalten oder loslassen. Die Autorin Eva Pramschüfer, die bisher Bücher auf Social Media empfahl, schreibt in ihrem Debütroman über die erste große Liebe und einen melancholischen Sommer in Frankreich.

Weißer Sommer, Eva Pramschüfer, Rowohlt Hundert Augen, 272 Seiten

Man vergisst nicht wie man schwimmt

Foto: dtv

Es ist das Jahr 1999. Sengende Hitze liegt über Bodenstein, dem Heimatkaff des 15-jährigen Pascal. Es sind die großen Ferien, und eigentlich könnte der Junge den Sommer genießen. Die Partys der Oberstufe und das Freibad mit den besten Pommes. Doch seit er nicht mehr schwimmen kann, mag Pascal den Sommer nicht mehr. Warum das so ist, das kann er nicht erzählen. Ebenso wenig, wieso ihn alle Krüger nennen. Und erst recht nicht, warum er sich unter keinen Umständen verlieben darf. Ein Coming-Of-Age-Roman von Christian Huber.

Man vergisst nicht, wie man schwimmt, Christian Huber, dtv, 400 Seiten

Der große Sommer

Foto: Dumont

Die Zeichen stehen schlecht für Frieders Sommer: Wegen Nachprüfungen in Mathematik und Latein muss er auf den Familienurlaub verzichten und die Ferien ausgerechnet beim strengen Großvater verbringen. Doch zum Glück gibt es Alma, Johann - und Beate, das Mädchen im flaschengrünen Badeanzug. In diesen Wochen erlebt Frieder alles: Freundschaft und Angst, Respekt und Vertrauen, Liebe und Tod. Ein großer Sommer, der sein ganzes Leben prägen wird. Wieder toll von Ewald Arenz.

Der große Sommer, Ewald Arenz, Dumont Buchverlag, 320 Seiten

22 Bahnen

Foto: Dumont

Tildas Tage sind strikt durchgetaktet: studieren, an der Supermarktkasse sitzen, sich um ihre kleine Schwester Ida kümmern und an schlechten Tagen auch um die Mutter. Zu dritt wohnen sie im traurigsten Haus der Fröhlichstraße in einer Kleinstadt, die Tilda hasst. Ihre Freunde sind längst weg, leben in Amsterdam oder Berlin, nur Tilda ist geblieben. Denn irgendjemand muss für Ida da sein, Geld verdienen, die Verantwortung tragen. Trotz der schweren Umstände, unter denen die Protagonistin groß wird, liest sich das Buch der 1995 geborenen Caroline Wahl leicht und wurde inzwischen auch verfilmt.

22 Bahnen, Caroline Wahl, Dumont, 208 Seiten

Im Wasser sind wir schwerelos

Foto: Hoffmann und Campe Verlag

Ludwik ist verliebt. Es ist der Sommer nach dem Examen, ein Sommer, in dem alles anders wird. Denn Ludwik ist verliebt in Janusz, eine Unmöglichkeit in Polen im Jahr 1980. Zu zweit verbringen sie magische Tage an einem verborgenen See im Wald. Doch irgendwann ist der Sommer zu Ende, sie müssen zurück in die Stadt. Die Welt befindet sich im Umbruch, Ludwik träumt von der Flucht in den Westen, Janusz wählt eine Karriere innerhalb des Systems. Was bedeutet das für ihre Liebe? Traurig-zärtliches Erstlingswerk des Autors Tomasz Jedrowski.

Im Wasser sind wir schwerelos, Tomasz Jedrowski, Hoffmann und Campe Verlag, 224 Seiten

Warum wir schwimmen

Foto: HarperCollins

„Für mich bedeutet Schwimmen so viel mehr als nur im Wasser zu überleben“, schreibt Autorin Bonnie Tsui in ihrem Buch. Ob ein Schwimmclub im ehemaligen Palastbad Saddam Husseins in Bagdad, moderne Samurai-Schwimmer in Japan, verpflichtender Schwimmunterricht vollständig bekleidet in den Niederlanden, ein isländischer Fischer, dessen Physis einer Robbe gleicht, die ersten öffentlichen Schwimmbäder in Chicago und New York oder die Bajau-Seenomaden von Malaysia, deren Kinder es schon schaffen, bis zu 70 Meter in die Tiefe zu tauchen, ohne einmal Luft holen zu müssen: Die Literaturwissenschaftlerin und ehemalige Leistungsschwimmerin Bonnie Tsui nimmt den Leser in kurzen Porträts mit in die Welt des Wassers.

Warum wir schwimmen, Bonnie Tsui, Harper Collins, 320 Seiten

Im Freibad

Foto: Ullstein Taschenbuch

Rosemary hat ihr ganzes Leben in Brixton verbracht. Jetzt ändert sich alles, was ihr vertraut ist. Die Bücherei, in der sie gearbeitet hat, schließt. Aus dem Gemüseladen ist eine hippe Bar geworden. Ihr geliebter Mann George ist gestorben. Und das Freibad, in dem sie seit über 60 Jahren jeden Morgen schwimmt, soll Eigentumswohnungen weichen. Kate soll für die Zeitung über Rosemarys Freibad schreiben. Die einsame Journalistin freundet sich mit Rosemary an und lernt das Freibad lieben. Ein Roman über starke Frauen und darüber, dass ein Freibad mehr ist als nur ein Ort zum Schwimmen.