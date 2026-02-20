Zwischen Calw und Weil der Stadt: Die Fledermäuse bremsen die Hermann-Hesse-Bahn weiter aus

In den zwei Tunneln mit Fledermaus-Kammern dürfen die Züge nur mit Tempo 30 fahren. Der anvisierte 30-Minuten-Takt verschiebt sich. Dem Regierungspräsidium fehlen noch Berichte.
Kleine Tiere, große Wirkung – geschützte Fledermausarten haben der Hermann-Hesse-Bahn in den vergangenen Jahren erhebliche Verzögerungen und Kostensteigerungen eingebracht. Auch nach dem Betriebsstart am 1. Februar sorgen die fliegenden Säugetiere weiterhin für Einschränkungen auf der Strecke zwischen Calw im Nordschwarzwald und Weil der Stadt (Kreis Böblingen).