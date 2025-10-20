Die Stadt will mit den Stadtwerken Tübingen und einem Investor erkunden, ob sich der Bau der Windkraftanlagen lohnt. Jetzt entscheidet sich, ob der Vertrag zustande kommt.
BB02 und BB29 – was nach mechanischen Druiden aus dem Star-Wars-Universum klingt, sind in Wirklichkeit Vorranggebiete im Windkraft-Regionalplan. Genauer gesagt, zwei Gebiete im nördlichen Kreis Böblingen. Während BB02 nur minimal auf Malmsheimer und hauptsächlich auf Weil der Städter Gemarkung liegt und damit von der Kepler-Stadt verfolgt wird, liegt BB29 auf Renninger und Malmsheimer Gemarkung. Und eben diese könnte nun eine weitere Hürde nehmen, wenn der Gemeinderat zustimmt.