Brücke an der A 81

1 Die Überführung muss von Montag an in Richtung Böblingen verengt werden. Foto: sts

Die Brücke über die A 81 am Flugfeld wird ab Montag in Richtung Böblingen auf einen Fahrstreifen reduziert. Damit wird der Abriss vorbereitet.











Wer von Sindelfingen nach Böblingen fahren will, der muss sich von Montag an wohl auf längere Wartezeiten einstellen. Die Rudolf-Diesel-Straße, die auf Böblinger Gemarkung zur Wolfgang-Brumme-Allee wird, wird dann in Richtung Böblingen für mehrere Wochen auf eine Fahrspur reduziert.