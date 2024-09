Zwischen Böblingen und Sindelfingen: A 81-Brücke wird ab Donnerstag gesperrt

1 Hier ist ab Donnerstag für eine Woche gesperrt. Foto: Stefanie Schlecht

Eigentlich hätte die Brücke in der Böblinger Straße/Sindelfinger Straße, die über die A 81 führt, bereits am Samstag gesperrt werden sollen. Das wurde kurzfristig abgesagt. Nun teilt die Deges einen neuen Termin für die Sperrung mit: 19. bis 26. September.











Ab Donnerstag, 19. September, um 6 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag, 26. September, frühmorgens soll nun der Abschnitt von der Waldenbucher Straße in Sindelfingen bis zur Talstraße in Böblingen mitsamt der neuen A 81-Brücke vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Das hat die Projektgesellschaft Deges am Montag mitgeteilt.