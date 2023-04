1 Die Polizei schätzt den Schaden an den beteiligten Fahrzeugen auf insgesamt 85 000 Euro. Foto: dpa//Klaus-Dietmar Gabbert

Ein 25-Jähriger wollte mutmaßlich trotz durchgezogener Linie überholen – und legte so den Berufsverkehr am Montagmorgen lahm.









Mitten im Berufsverkehr am Montagmorgen ist die Landesstraße zwischen Benningen und Marbach (Landkreis Ludwigsburg) in beide Richtungen gesperrt worden. Grund war laut Polizei ein Unfall, bei dem ein 25-jähriger Autofahrer im Überholverbot ausscherte und mit zwei weiteren Fahrzeugen kollidierte. Der Unfallverursacher war wohl von Murr in Richtung Marbach unterwegs und setzte auf Höhe von Benningen zum Überholen an. Ausführlichere Informationen zum Unfallhergang oder zu eventuellen Verletzungen der Beteiligten konnte die Polizei am Montag nicht mitteilen. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 85 000 Euro.

Die L1100 war von etwa 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Das wirkte sich auf umliegende Straßen aus und sorgte für Staus.